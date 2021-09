TRE GIORNI PER LA BICICLETTA Apre i battenti venerdì 10 settembre la quarta edizione dell’Italian Bike Festival, sempre più punto di riferimento e appuntamento immancabile per gli appassionati delle due ruote, muscolari o a pedalata assistita.

Il festival dura fino a domenica 12 settembre e si tiene come sempre presso il Parco Fellini di Rimini: in questi tre giorni si potranno scoprire le novità del mondo bici per il 2022 grazie alla presenza di più di trecento espositori, aziende e costruttori.

Italian Bike Festival 2021: manifestazione per gli amanti delle due ruote

L’AREA ESPOSITIVA L’ingresso è gratuito, e permette di accedere a un’area espositiva di 45mila metri quadrati: al suo interno si trova la Off Road Arena, realizzata in collaborazione con Bosch, per provare mountain bike muscolari e a pedalata assistita. Ancora, la fiera ospiterà performance ed esibizioni, la Pumptrack per i più piccoli, corsi di MTB per gli under 18, e molte altre iniziative nell’Extrafestival.

SPAZIO AL CICLOTURISMO Tanti gli appuntamenti per gli appassionati del cicloturismo: saranno infatti presenti molte delle località turistiche che puntano sulla mobilità sostenibile. Per chi vuole pedalare, torna quest’anno dopo la pausa per l’emergenza sanitaria la “Malatestiana”, cicloturistica della Signoria di Rimini che accompagna nell’entroterra riminese; debutta poi la “Dolce Vita”, ciclostorica che da Torrepredera di Rimini arriva a Riccione, facendo sosta all’interno del Village di Italian Bike Festival, per poi far ritorno.

CARGOBIKE Per promuovere l’uso delle cargobike tanto diffuse nel Nord Europa, e un po’ meno da noi, è stato organizzato l’evento CargoBike Revolution: una pedalata nella città di Rimini, con partenza e arrivo a Italian Bike Festival, per sensibilizzare l’opinione pubblica all’utilizzo delle CargoBike in città.

ORARI DI APERTURA L’Italian Bike Festival ha i seguenti orari di apertura:

Venerdì 10 settembre 2021, 12:00 – 19:00

2021, 12:00 – 19:00 Sabato 11 settembre 2021, 10:00 – 19:00

2021, 10:00 – 19:00 Domenica 12 settembre 2021, 10:00 – 18:00

L’ingresso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura

COME ARRIVARE Si può arrivare al Parco Federico Fellini di Rimini in automobile (uscita dall’autostrada Rimini Sud), oppure in treno, scendendo alla stazione di Rimini e prendendo poi l’autobus n. 9. In alternativa, si può anche arrivare in bicicletta: è prevista un’area custodita gestita da myke.fun dove poter legare e lasciare il proprio mezzo. La prenotazione del parcheggio per la bici è gestita tramite una app (per Android e iOS).

BIGLIETTI L’ingresso all’Italian Bike Festival è gratuito, ma è necessario iscriversi online tramite la piattaforma eventbrite (https://bit.ly/IBF_2021_Registrati). Una volta completata la registrazione basterà presentarsi ai varchi d’ingresso con il ticket in versione digitale sul proprio cellulare o in versione cartacea. La registrazione è obbligatoria per tutti, adulti e bambini. Il biglietto può essere utilizzato per tutte e tre le giornate del Festival.

GREENPASS La Certificazione verde COVID-19 dovrà essere obbligatoriamente presentata all’ingresso, unitamente al biglietto.

PREVENZIONE COVID-19 Oltre alla registrazione (necessaria anche per possibili operazioni di contact tracing), verrà rilevata la temperatura ai varchi di ingresso: l’accesso sarà consentito solo se la temperatura è inferiore a 37,5°. Nei luoghi chiusi e dove non è possibile mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle altre persone è obbligatorio l’uso della mascherina.