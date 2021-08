CONNUBIO DI TALENTI Cosa succede quando due eccellenze del design e della tecnologia si mettono assieme? ARES è un atelier con sede a Modena, che realizza automobili e motociclette di lusso partendo da modelli di serie, per dar vita a one-off o serie limitate. HPS, High Performance Systems, è un’azienda che sviluppa soluzioni ingegneristiche avanzate per applicazioni di mobilità e per lo sport, e che negli ultimi anni si è dedicata alle biciclette a pedalata assistita.

COM’È FATTA FUORI

Il risultato di questa collaborazione si chiama ARES Super Leggera by HPS, una e-bike da corsa di altissima gamma, caratterizzata da un peso record di soli nove chilogrammi, batteria e motore compresi.

VINTAGE TECH Lo stile è decisamente retrò, in particolare per quanto riguarda i colori e i materiali, che richiamano le biciclette muscolari degli anni Settanta. Tutto il resto, però, è modernissimo, a cominciare dal telaio interamente in fibra di carbonio, prodotto nel reparto di produzione di ARES. Di altissima gamma anche il resto della componentistica, con cambio, freni e ruote Campagnolo, pneumatici Pirelli, sella e manubrio Deda Elementi.

MOTORE E BATTERIA

Il motore elettrico, nato dalla ricerca HPS in ambito aerospaziale e nelle competizioni automobilistiche, è leggerissimo e compatto, così come tutta l’elettronica di controllo. Ogni elemento del powertrain è perfettamente integrato nel telaio, che non lascia trasparire in alcun modo il fatto che la Super Leggera sia una bicicletta elettrica.

BILANCIAMENTO INNANZITUTTO Cruciale, per ottenere questo risultato, il fatto che il motore da 200 Watt e 15 Nm di coppia sia montato in posizione centrale, tra i pedali, mentre la batteria è inserita all’interno del tubo obliquo. Due le taglie per gli accumulatori:

85 Wh - 720 grammi di peso, spinta garantita per un’ora e mezza

- 720 grammi di peso, spinta garantita per un’ora e mezza 193 Wh - 1,2 kg, spinta per tre ore

Siamo curiosi di provarlo, ma ARES e HPS assicurano un’assistenza “invisibile” che non altera la dinamica della pedalata e il movimento naturale del ciclista; in questo modo, tra l’altro, la Super Leggera può essere utilizzata anche come muscolare tradizionale.

SERIE LIMITATA E PREZZI

Le prime ARES Super Leggera by HPS saranno realizzate in serie limitata da 24 esemplari, con lo stile vintage che vedete anche in queste immagini. Il prezzo è altrettanto esclusivo: 18.950 euro. Per chi è curioso di vederne una, le e-bike sono già esposte negli showroom ARES sparsi per il mondo: Modena e Porto Cervo (Italia); Dubai (Emirati Arabi Uniti); Kitzbühel (Austria); St. Moritz e Zurigo (Svizzera); Miami (USA); Monaco di Baviera (Germania); Puerto Banus (Spagna); Monte-Carlo (Principato di Monaco).

ANCHE SU MISURA Trattandosi di un prodotto così esclusivo, non poteva mancare la parte di personalizzazione lasciata al cliente, che potrà essere coinvolto nel processo di creazione e produzione della “sua” Super Leggera, dalla scelta del design alla verniciatura, dalla componentistica alle regolazioni di ogni elemento della bicicletta. In questo caso, però, sospettiamo che il prezzo lieviti ulteriormente.

PIANI FUTURI

L’accordo tra ARES e HPS non si esaurisce qui, ma porterà alla nascita, già a ottobre, di una seconda bicicletta da strada - sempre elettrica - di altissima gamma, con specifiche ancor più spinte di questa: lo stile sarà più moderno nelle forme, nei materiali e nei colori. A dicembre invece arriverà una city bike di lusso, sempre mossa dalla tecnologia Watt Assist di HPS.

SCHEDA TECNICA