Vi ricordate Hot Wheels Mattel e le loro macchinine giocattolo? Beh, in realtà c'è ben altro oltre i prodotti per bambini e, dopo il videogame Hot Wheels Unleashed per pc e console, il prossimo passo pare essere una e-bike in edizione limitata realizzata in partnership con Super73.

COME È FATTA La Hot Wheels X Super73-RX sarà una e-bike in edizione limitata basata sull'ammiraglia di Super73. Per lei batteria da 960 wattora e autonomia che, a 30 km/h, supera i 60 km. Per percorrere più strada, poi, ci sono sempre i pedali... Al colore nero si accostano prepotenti il blu e l'arancione, con tanto di ricamo Hot Wheels sulla sella. Più che una e-bike la X Super73-RX sembra essere parente stretta di una moto da fuoristrada: cerchi e gomme sono di generosa sezione, così come il motore, mentre il finto serbatoio non fa che aumentare i dubbi.

PREZZO Se stavate pensando di ordinarne una, mettetevi l'anima in pace: la X Super73-RX è disponibile su ordinazione – in 12-16 settimane – solo negli Stati Uniti. Il prezzo? L'equivalente di circa 4.255 euro. Meno caro di quel che si possa pensare per un bel giocattolo.