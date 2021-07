BICI B2B Sarà la bolognese Italwin a firmare uno dei modelli della flotta di biciclette a pedalata assistita che Pirelli mette a disposizione di aziende e turisti nel suo servizio di bike sharing Cycl-e around. Il programma di Pirelli include un abbonamento per l’uso esclusivo di una bicicletta a pedalata assistita (con tanto di assicurazione e assistenza) per raggiungere il posto di lavoro, ma che può essere sfruttata anche per il tempo libero. La gamma di e-bike comprende anche l’elegante Stajvelo Nomades, che abbiamo provato qualche tempo fa: qui il nostro test completo.

DIECIMILA BATTERIE Italwin è un marchio del gruppo FIVE, Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici, che proprio nei giorni scorsi ha prodotto la batteria per e-bike numero 10.000. Una cifra che testimonia il boom delle biciclette a pedalata assistita di questi ultimi mesi, ma soprattutto lo straordinario lavoro dell’azienda bolognese, che ha creato il reparto di produzione di batterie da zero, solo tre anni fa.

LA BICICLETTA Il modello che Pirelli ha adottato per il suo servizio di bike sharing è la collaudata Trail Ultra, bici da trekking che abbiamo provato nei mesi scorsi, e che ci aveva colpito per l’estrema versatilità e le prestazioni del suo motore (anch’esso progettato e prodotto da FIVE) da 90 Nm di coppia. La Trail Ultra è la bicicletta scelta anche dai Carabinieri della Forestale, che hanno adottato questo modello per gli spostamenti nelle aree boschive di pattugliamento.

A IMPATTO ZERO Italwin ha già consegnato 125 biciclette Trail Ultra, prodotte nello stabilimento bolognese di FIVE, che si caratterizza per essere completamente autonomo dal punto di vista energetico. “Uno sforzo produttivo importante”, ha dichiarato l’Amministratore delegato del gruppo FIVE Fabio Giatti, “che siamo riusciti a sostenere, malgrado le difficoltà di approvvigionamento e forniture che il settore ciclo sta vivendo in questo momento”.

LA SCHEDA TECNICA Per conoscere meglio la e-bike scelta di Pirelli per il suo servizio di bike sharing potete rileggervi la nostra prova, ma ecco comunque le sue caratteristiche principali