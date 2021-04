PER LA FORESTALE L’azienda italiana FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) ha prodotto per l’Arma dei Carabinieri una versione custom della sua Trail Ultra, ottima e versatile e-bike che abbiamo provato qualche tempo fa. Le biciclette elettriche verranno utilizzate nelle operazioni del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale.

LA E-BIKE Per conoscere meglio questa e-bike potete andare a rileggervi con calma la nostra prova di qualche tempo fa, ma per comodità riassumiamo qui le sue caratteristiche principali:

Telaio in alluminio

Forcella anteriore ammortizzata da 75 millimetri

da 75 millimetri Pneumatici Kenda 27,5”x2,1

27,5”x2,1 Freni a disco idraulici da 160mm davanti e dietro

davanti e dietro Motore centrale FIVE F90 da 90 Nm

Display LCD da 3,5” sul manubrio

da 3,5” sul manubrio Cinque livelli di assistenza

di assistenza Batteria estraibile da 630 Wh

Come gli altri modelli della casa, anche la Trail Ultra è prodotta nello stabilimento bolognese di Five, impianto completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie all’impiego di energia da fotovoltaico.

LE DICHIARAZIONI “È per noi un motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Fabio Giatti, Amministratore delegato del gruppo FIVE, “aver realizzato questo prodotto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità elettrica attraverso la dotazione di un’e-bike interamente prodotta in Italia”.