E-BIKE PIRELLI Da qualche tempo Pirelli ha lanciato il servizio Cycl-e around, per il noleggio di biciclette a pedalata assistita presso alcuni, selezionati alberghi italiani. Da oggi, l’azienda milanese amplia la sua offerta nel mondo della mobilità sostenibile con due nuove e-bike, naturalmente gommate Pirelli, che saranno disponibili a noleggio presso gli hotel che aderiscono al servizio oppure acquistabili online.

Sviluppate in collaborazione con il brand Stajvelo, le due nuove e-bike di Pirelli sono basate su modelli già prodotti dall’azienda con sede nel Principato di Monaco. Vediamole più da vicino.

STAJVELO NOMADES PIRELLI

Dedicata espressamente alla mobilità in città, Nomades è una urban e-bike con telaio in lega leggera Al6061, caratterizzato dal tubo orizzontale ricurvo e i particolari nei colori giallo e rosso di Pirelli. Il motore, in posizione centrale, è un Polini EP-3 da 250W con coppia massima di 70 Nm, accoppiato a una batteria Polini da 500 Wh che garantisce un’autonomia massima di 220 km. Di tutto rispetto la dotazione, che prevede freni a disco davanti e dietro, un cambio a 11 rapporti SRAM, pneumatici specifici e-bike Pirelli (ovviamente) e un fanale anteriore a LED di dimensioni generose, con altezza variabile del fascio luminoso, come sulle auto.

SCHEDA TECNICA

Motore Polini EP-3 da 250 W, coppia 70 Nm, peso 2,85 Kg Batteria Polini EP-3 da 500 Wh, 13.8 Ah, 36 Volt, 2,62 Kg Velocità massima 25 km/h Assistenza 5 livelli Taglie S/52 160-168cm – M/54 168-175cm – L/56 175-185cm Cambio SRAM 1x11 Apex Luci M99 Supernova con due altezze del fascio luminoso Freni Magura MT4 a disco Sella Selle Royal RoyalGel Ruote Pirelli Cycl-ETM GT 37-622 Manopole Grip XC Racing Peso 17,5 kg Prezzo 5.016 euro

STAJVELO MONTAGEL PIRELLI

La seconda bici a pedalata assistita di Pirelli è basata sulla bellissima e-gravel Montagel, con telaio monoscocca in fibra di carbonio, che permette di muoversi senza preoccupazioni su asfalto o strade bianche, sentieri e fuoristrada leggeri. Anche in questo caso troviamo lo stesso motore Polini EP-3 in posizione centrale, con la batteria da 500 kWh e cinque livelli di assistenza, freni a disco e cambio SRAM a 11 rapporti. Le gomme sono Pirelli Cinturato Gravel con profilo M (mixed), che garantiscono un ottimo grip su terreni asciutti e bagnati, e alta protezione dalle forature.

SCHEDA TECNICA

Motore Polini EP-3 da 250 W, coppia 70 Nm, peso 2,85 Kg Batteria Polini EP-3 da 500 Wh, 13.8 Ah, 36 Volt, 2,62 Kg Velocità massima 25 km/h Assistenza 5 livelli Telaio Mono UD 800 in carbonio, monoscocca Taglie S/52 160-168cm – M/54 168-175cm – L/56 175-185cm Cambio SRAM 1x11 Apex Luci M99 Supernova con due altezze del fascio luminoso Freni SRAM Hydro con dischi da 160 mm Sella Fizik Tempo Argo R5 Ruote Pirelli Cycl-ETM GT 37-622 Manopole Grip XC Racing Peso 15,8 kg Prezzo 5.647 euro

TEST DRIVE PIRELLI CYCL-E

Se vi interessa provare in anteprima le e-bike di Pirelli, la casa milanese sta organizzando diversi appuntamenti: fino al 20 settembre, per esempio, ci sono sei Nomades protagoniste di Natura e Benessere, un tour guidato nel parco di Portofino, che prevede un percorso di circa 25 km con partenza da Piazza della Libertà con tappe intermedie a Santa Margherita Ligure, San Lorenzo della Costa e Ruta di Camogli fino ad arrivare in vetta alla Portofino Kulm e al cuore del Parco di Portofino. Le sei biciclette a pedalata assistita sono inoltre disponibili gratuitamente per alcuni test ride nei pressi della sede di Piazza della Libertà, sempre a Portofino. Sono attivi anche noleggi in Toscana, presso l’Argentario Golf & Resort Spa e Borgo San Felice, nel Borgo dei Conti in Umbria e al Relais Mont Blanc in Valle D’Aosta.

ANCHE IN CITTÀ In autunno le e-bike di Pirelli arriveranno poi a Milano in Pirelli HangarBicocca, dove saranno disponibili per il noleggio; nel capoluogo lombardo, così come a Roma e Firenze, dai prossimi mesi le Nomades e Montagel saranno disponibili per test ride gratuiti presso i punti vendita Empresa. Per maggiori informazioni, c’è il sito ufficiale cyclearound.pirelli.com.