SVIZZERO? NO, MILOO Dedicata a chi ancora considerasse l'artigianato ''made in Switzerland'' qualcosa di poco emotivo, benché di qualità elevata e precisione massima. Miloo Mighty Beast non solo è costruita rispettando i proverbiali canoni elvetici, ma è pure un prodotto che parla alla pancia, che è allergica alle regole tradizionali. Da una dinamica startup ginevrina, ecco la e-bike che fa il verso allo scooter. Ma che risulta pure difficile classificare all'interno del pianeta stesso delle biciclette elettriche: più mountain bike o più e-bike cittadina? Un mini video per provare ad inquadrarla.

IN CIFRE Modello top di gamma della giovane compagnia svizzera fondata da Anna Bory, per 10 anni al marketing Audi, Miloo Mighty Beast si distingue nel sempre più affollato panorama delle e-bike innanzitutto per un indice di prestazioni al confine tra bici e scooter. Grazie al motore elettrico da 750 Watt, con picco di potenza a 1.250 Watt, la ''Bestia'' raggiunge i 45 km/h e per il Codice della Strada italiano viene equiparata a un ciclomotore: necessarie perciò sia regolare immatricolazione con targhino, sia polizza di assicurazione. Due batterie da 48 Volt assicurano inoltre fino a 100 km di autonomia.

A PROVA DI LADRO La ciclistica è quella di una vera e propria mountain bike (vedi le ruote di grandi dimensioni, quasi da ''fat bike''), con tanto di sella ammortizzata e catena in carbonio, ma completata da accessori cittadini come parafanghi, portapacchi, luci, specchetti retrovisori integrati nelle maniglie. D'altra parte, attraversare una metropoli somiglia sempre più ad avventurarsi nella giungla: marciapiedi, buche e binari del tram, in sella a Mighty Beast non sono più chissà quale minaccia. E neppure i furti mettono più chissà quale ansia: grazie al localizzatore GPS di precisione svizzera e collegato a una centrale operativa dedicata, rintracciare il proprio esemplare richiederà meno sforzo del previsto. Se infine si abbandona la città per la natura più selvaggia, ecco un ricco kit di personalizzazione, dalle sospensioni inverse alla cinghia in carbonio.

LA BESTIA E LA BELLA Il prezzo rispecchia le performance: 5.799 franchi svizzeri, pari a 5.288 euro. Per un profilo meno eccentrico, c'è la versione più ''tranquilla'': Miloo Classy Beast (motore da 500 Watt, velocità massima di 25 km/h) a partire da 3.500 franchi (o 3.191 euro).