IN DÉRAPAGE Il trailer in computer graphic di qualche settimana fa ci ha fatto venire l’acquolina alla bocca. Quello pubblicato oggi è invece il piatto forte, che mostra per la prima volta in azione il nuovo Hot Wheels Unleashed, il videogame dedicato alle popolari macchinine di Mattel. Senza indugiare ulteriormente, eccolo qui:

NEL CERCHIO DELLA MORTE Nel video si possono ammirare in azione le prime auto ufficiali, impegnate a driftare come se non ci fosse un domani lungo le piste del caratteristico color arancione Hot Wheels, ambientate in luoghi reali e piene di pezzi speciali, come il famoso (ed enorme) ragno abbarbicato sopra il tracciato e il temibile drago sputafuoco. Hot Wheels Unleashed integra un editor di tracciati che permette di personalizzare le piste, crearne di nuove e condividerle con gli altri giocatori.

CELO, CELO, MANCA... Se come me avete qualche annetto sulle spalle conoscerete già molte delle auto del trailer: Rodger Dodger, Twin Mill, Rip Rod, Night Shifter, Dragon Blaster e Sharkruiser. E sono solo una piccola parte delle oltre sessanta disponibili all’uscita del gioco, a cui se ne aggiungeranno molte altre nei mesi successivi. Ogni auto ha attributi e caratteristiche di guida diverse, oltre a uno specifico livello di rarità. I collezionisti sono avvertiti...

EXTENDED CUT Gli sviluppatori hanno parlato in maniera più approfondita di Hot Wheels Unleashed nel corso di una live andata in onda ieri sera, e che potete rivedere con calma qui sotto, gustandovi altre immagini mentre Michele Caletti, Executive Producer e Federico Cardini, Lead Game Designer, raccontano caratteristiche e contenuti del gioco.

QUANDO ARRIVA Hot Wheels Unleashed uscirà il prossimo 30 settembre 2021 su tutte le piattaforme ludiche possibili e immaginabili: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (sia Steam che Epic Games Store).