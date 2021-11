Hevik: l’unboxing video delle novità presentate a EICMA 2021

ZERO 2 Articoli

Tra le tante novità portate a EICMA 2021, lo specialista di abbigliamento Hevik ci mostra oggi la sua nuova giacca triplo strato Centaurus. L’interno è termico e il lining impermeabile. Tutti gli strati sono removibili e indossabili separatamente: a seconda delle necessità e della stagione, dunque, la Centaurus diventa una giacca estiva oppure invernale.

EICMA 2021: unboxing video con Lorenzo Cottarelli di Hevik

COMODA E SICURA Tra le caratteristiche di punta della giacca le tasche frontali espandibili oppure removibili, per la stagione estiva. La stessa soluzione si ritrova anche sulla schiena. Caratteristica la regolazione del volume del capo, sia sul fianco che sul bicipite, così da migliorare il comfort durante la guida (ulteriormente agevolato da soffietti su gomiti e spalle). Doppia anche la regolazione dell’avambraccio, con cerniera per l’aria. Sul collo è presente un bottone a slider per la chiusura della giacca.

COLORI E PREZZO La giacca Centaurus è disponibile in tre diverse colorazioni: grigio/ rosso/ blu, nero, oppure nero/ giallo fluo. Prezzo consigliato al pubblico: 269 euro.

Pubblicato da Redazione, 25/11/2021