DA USARE TUTTI I GIORNI All’interno del ricco catalogo di prodotti dedicati al segmento delle Cafè Racer, Hevik ha presentato una nuova linea di pantaloni che per stile, comfort e livello di protezione, si presta a essere utilizzata tutti i giorni, e non solo in sella alla propria moto.

HEVIK HARBOUR I pantaloni si chiamano Harbour, e sono realizzati in robusto cotone denim con rinforzi interni in Kevlar Dupont. Lo stile è quello dei classici pantaloni cargo, ma resi più moderni e contemporanei dalla vestibilità più sottile sulla gamba, senza rinunciare alla libertà di movimento. Ampie le tasche a soffietto ai lati della gamba; da segnalare la predisposizione per l’aggancio delle giacche Hevik, nonché le finiture a contrasto sul davanti e la doppia chiusura delle tasche posteriori con zip + patella.

PROTEZIONE OK Disponibile nelle colorazioni verde militare e nero, è certificato in classe AA: oltre alle protezioni interne removibili e regolabili in altezza sulle ginocchia e quelle posizionate sui fianchi, questo modello dispone infatti di rinforzi interni in fibra aramidica Kevlar Dupont, particolarmente resistente alla trazione, all’abrasione e al calore.

SCHEDA TECNICA HEVIK HARBOUR