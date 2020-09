LA PELLE È LA PELLE Non c’è niente da fare: la giacca di pelle rimane uno dei capi di abbigliamento più “cool” per chiunque ami andare in moto. Un capo senza tempo, che regala un tocco vintage che i motociclisti da sempre apprezzano.

CITAZIONE USA Lo sa bene Hevik, che ha presentato una nuova collezione che comprende ben quattro nuovi capi in pelle, tra cui spicca il modello Mustang, con un voluto riferimento ai cavalli selvaggi americani. Realizzato in pelle di bufalo, con protezione certificata in classe AA; questo capo dal taglio classico offre uno strato termico removibile che lo rende utilizzabile per gran parte dell’anno.

PELLE VINTAGE L’esterno è realizzato in pelle di bufalo con trattamento “vintage look”, un materiale particolarmente resistente a usura e strappi, garantendo al tempo stesso grande vestibilità e flessibilità. Su spalle e gomiti si trovano, ben celate, protezioni CE, che non compromettono la vestibilità del capo. Su torace e scapole sono invece posizionate aree elastiche traspiranti, che agevolano i movimenti delle braccia e delle spalle. A questo si aggiunge una lavorazione a soffietto, inserita lungo i lati del busto.

TANTE TASCHE All’interno si trova una fodera in cotone traspirante e uno strato termico removibile (con taglio gilet). La giacca ha poi ben sette tasche: due esterne e un taschino superiore con la zip, più tre all’interno e una ulteriore ricavata nel gilet termico. Per finire, c’è anche il tascone posteriore che permette di accogliere il paraschiena HFB Protector.

SCHEDA TECNICA