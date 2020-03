GIACCA B-17 Il catalogo 2020 di Hevik si arricchisce di un nuovo bomber da uomo, il B-17. Ispirata allo stile aeronautico, con collo, polsini e fondo in maglina di cotone, la nuova giacca Hevik fa parte della linea Urban.

SCHEDA TECNICA Pensato per il clima variabile tipico della mezza stagione, il bomber Hevik B-17 è un capo cittadino che non rinuncia alle protezioni tipiche dell'abbigliamento da turismo. Realizzato in Nylon 500d, è un capo resistente e leggero. Antivento, nelle giornate più calde può contare su un sistema di aerazione costituito di prese d’aria su spalle e dorso. Alla sicurezza ci pensano le protezioni su spalle e gomiti e gli inserti riflettenti. Inoltre, è dotato di tasca posteriore per l’alloggiamento del paraschiena. Completano l'offerta tre tasche frontali con zip e una interna impermeabile.

Taglie: S - 4XL

Colori: Blu Navy; Grigio Ghiaccio; Grigio scuro

Prezzo: 129 euro