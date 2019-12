HEVIK ANDROMEDA Per il 2020 Hevik aggiunge a catalogo il parka Andromeda. Lo abbiamo visto da vicino a Eicma 2019. La nuova giacca è perfetta per affrontare l’inverno, grazie al cappuccio removibile, alla membrana impermeabile esterna, all’ imbottitura termica interna removibile da 100 grammi e ai polsini in maglia di lana. È adatto anche all’estate grazie alla soluzione di ventilazione Hevik Ventilation System, che permette un ottimo ricircolo interno dell'aria. Taglie: S - 4XL. Colore: nero. Prezzo: 234,90 euro

HEVIK STELVIO Nel 2020 la linea Adventure di Hevik guadagna la giacca Stelvio. Capo da turismo al 100% e pronta a fronteggiare climi variabili è proposta anche in versione femminile. Ha una membrana impermeabile fissa e il sistema di aerazione è composto da quattro prese d’aria richiudibili con zip, due frontali sul petto e due posteriori. Se le temperature si abbassano a tenere al caldo il motociclista ci pensa il morbido interno termico removibile in Poliestere. Oltre a una versione cromatica ad alta visibilità per la sicurezza ci sono protezioni su spalle e gomiti e predisposizione per ospitare il paraschiena. Taglia: per uomo fino a XXXXL. Prezzo: 189,00 euro



HEVIK OBERALP Sono 17 le nuove proposte della gamma guanti 2020 di Hevik, per coprire le quattro stagioni e i diversi segmenti motociclistici. Per l’inverno, dedicato agli amanti di curve e tornanti c’è Hevik Oberalp. Realizzato esternamente con tessuto stretch misto microfibra, protegge dal gelo grazie all’interno termico in micropile, mentre la membrana impermeabile e traspirante isola la mano da vento e umidità. Completano l’offerta il palmo rinforzato e l’ inserto reflex sul dorso. Colori: Grigio/Nero e Total Black. Prezzo: 35 euro. Taglie: S - 3XL

HEVIK NASHVILLE La collezione jeans 2020 di Hevik introduce il jeans Nashville. Parte della linea Adventure, è disponibile anche in versione Lady ed è realizzato in un mix di Cordura e denim unito alle aree rinforzate in Kevlar Dupont. Nato per affrontare viaggi impegnativi e situazioni estreme, il jeans Hevik Nashville è rinforzato su seduta e interno ginocchia e monta di serie protezioni estraibili sulle ginocchia. Colore: Blu. Taglie: (uomo) da 46 a 58; (donna) da 40 a 50. Prezzo: 169 euro