PRONTI A SALIRE IN SELLA Adesso che il mondo sta cominciando nuovamente a muoversi (ma sempre con prudenza e nel rispetto delle regole di distanzialmento sociale), non c’è momento migliore per pensare a un nuovo casco, come il demi-jet appena presentato da Hevik, il HV37 Metropole.

COMODO ED ELEGANTE Caratterizzato da linee minimali e contemporanee, pensato per motociclisti e scooteristi che si muovono sulle strade della città (come il nome ben suggerisce), questo modello è proposto in due versioni e offre di serie anche il visierino parasole. Realizzato in materiale termoplastico, l’HV37 Metropole è dotato di visiera lunga antigraffio e di visierino parasole fumè. Il casco è aperto, ma l’aerazione è incrementata dalla presa d’aria nella zona superiore della calotta. Gli interni sono removibili, lavabili e anallergici, mentre la chiusura è con cinturino a regolazione micrometrica.

SCHEDA TECNICA HV37 METROPOLE