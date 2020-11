Se utilizzate la moto o lo scooter 365 giorni l’anno, affrontando la pioggia e il freddo con disinvoltura, sicuramente avrete un abbigliamento idoneo a combattere l’inverno e le intemperie. Pensato proprio per questa tipologia di utenti c’è il nuovo guanto Hevik Grimsel, che prende il nome da un valico svizzero. Appartenente alla linea “Urban”, è il più accessibile tra i guanti invernali, ma non per questo poco protettivo.

CARATTERISTICHE La struttura è quella tipica di un guanto lungo, che ripara anche il polso, mantenuto fermo da un cinturino antiscalzamento con chiusura a strappo che impedisce il passaggio dell’aria. Realizzato con un mix di materiali tecnici, tra cui il tessuto elasticizzato, lascia piena libertà di movimento alla mano e alle dita. Per migliorare la protezione e la resistenza all’attrito in caso di scivolata, c’è un rinforzo in pelle sul palmo, mentre la membrana interna waterproof evita il passaggio di umidità e pioggia con un’ulteriore strato termico.

PREZZO E TAGLIE Hevik Grimsel è disponibile a un prezzo di 29 euro, in un solo colore (nero) e con taglie che spaziano dalla S alla XXXL.