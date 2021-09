Abbigliamento moto

Che i jeans siano tra i capi di abbigliamento preferiti dai motociclisti (e non solo loro) credo che ci sia poco di cui dubitare. Per la sua collezione 2021 Hevik presenta i nuovi jeans Tucson, perfetto binomio tra stile casual e capo tecnico. I jeans sono disponibili per uomo e donna, e sono certificati CE in classe A.

COME SONO FATTI Disponibile in versione Man e Lady, il modello Tucson offre grande comfort sia in sella sia a piedi, grazie alla vestibilità straight fit a vita alta e la percentuale di elastan presente all’interno del tessuto. Lo stile è tradizionale, senza tempo, e per questo sempre azzeccato: gamba dritta, cinque tasche, impunture a contrasto e colorazione blu con lavaggio stonewashed che conferisce al pantalone il tanto amato look “vissuto”.

Tucson, i nuovi Jeans di Hevik: da uomo (a sinistra) e da donna (a destra)

ANCHE SICURI I jeans Tucson di Hevik non trascurano la sicurezza di chi li indossa: hanno infatti protezioni interne certificate sulle ginocchia, regolabili in altezza ed estraibili tramite strap e predisposizione per le protezioni sui fianchi.

SCHEDA TECNICA

Tessuto esterno : 98% cotone, 2% elastan

: 98% cotone, 2% elastan Fodera interna : 60% cotone, 40% poliestere

: 60% cotone, 40% poliestere Vestibilità straight fit a vita alta

straight fit a vita alta Tasche : cinque, tre frontali e due posteriori

: cinque, tre frontali e due posteriori Protezioni : certificate CE a norma EN 1621-1:2012, regolabili in altezza ed estraibili dall’interno tramite strap, e predisposizione per protezioni sui fianchi

: certificate CE a norma EN 1621-1:2012, regolabili in altezza ed estraibili dall’interno tramite strap, e predisposizione per protezioni sui fianchi Taglie : da 46 a 58 (Man), da 40 a 50 (Lady)

: da 46 a 58 (Man), da 40 a 50 (Lady) Colore : blu stonewashed

: blu stonewashed Prezzo consigliato al pubblico: 84 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/09/2021