Con One More Lap Yamaha ha organizzato uno special event per salutare Valentino Rossi a EICMA 2021: come e quando partecipare

A pochi giorni dal GP numero 2 di Misano, durante il quale Valentino Rossi ha salutato i suoi tifosi con un casco speciale, il dottore torna protagonista di un'altra iniziativa. Il numero 46, infatti, sarà per la prima volta ospite di Yamaha a EICMA 2021.

ONE MORE LAP Lo special event con il 9 volte campione del mondo al centro dei riflettori sarà l'occasione per un ultimo saluto da parte dei tifosi a pochi giorni dal ritiro nel campionato MotoGP. Il giro – questa volta d'onore – vedrà Valentino ospite all'Arena MotoLive, all'aperto.

Valentino Rossi col suo ultimo casco realizzato per l'ultimo GP del dottore a Misano

COME PARTECIPARE Il pilota di Tavullia sarà ospite a EICMA giovedì 25 novembre a partire dalle 14, nel primo giorno in cui la kermesse milanese è aperta al pubblico. Uno dei requisiti per poter partecipare, naturalmente, è essere in possesso di un biglietto di ingresso per la giornata del 25 novembre, titolo che potete acquistare solo online, cliccando qui. Per accedere all'evento, che sarà a numero chiuso, sarà necessario essere molto veloci e fortunati, dicono sul sito di EICMA. Per rimanere aggiornati sulle modalità di partecipazione cliccate qui o seguite la piattaforma social media del Salone.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/10/2021