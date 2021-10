Aggiornamento

La maxi naked di Akashi rimane Supercharged, ma non solo... Ecco com'è la Z H2 SE 2022

Nella categoria delle maxi naked, il suo compressore ha creato scalpore. Kawasaki ha sfruttando le competenze delle divisioni aerospaziale e turbine, creando questo vero razzo su due ruote che si declina anche nel segmento Supersport (Ninja H2), Sport Touring (Ninja H2 SX) e, nel caso della Z H2 SE, maxi naked. La chiave del concetto motoristico di Z H2 SE è l'uso del balanced supercharged engine che privilegia la coppia ai bassi e medi regimi, ma ovviamente senza sacrificare la spinta agli alti del 4 in linea da 998cc.

VEDI ANCHE

Lo stile Sugomi domina totalmente il design della Z H2, con attenzione sulla presa d’aria asimmetrica con griglia verde per il supercharged. La sua linea integra perfettamente il telaio a traliccio che si congiunge un forcellone posteriore. Non mancano il manubrio fat-type e alla frizione antisaltellamento assistita. I fari sono full LED e abbinati all’ampio display a colori TFT, con connessione bluetooth col proprio smartphone con l'aggiornata dell'app Rideology di Kawasaki. Ricco il pacchetto elettronico: quickshifter bidirezionale, frenata integrata, launch control, controllo di trazione selezionabile su tre livelli, power modes e cruise control.

La Z H2 SE offre sospensioni elettroniche KECS con tecnologia Showa Skyhoo che regala un assetto sempre stabile, grazie alla capacità di reagire e adattarsi al manto stradale. Inoltre, l'impianto Brembo è composto da pinze radiali monoblocco Stylema e da una pompa freno anteriore sempre Brembo. Il tocco finale è uno speciale pacchetto grafico che distingue il modello SE da tutte le altre Supernaked della categoria, a partire dalla colorazione inedita per il 2022: Metallic Diablo Black/Golden Blazed Green. Kawasaki Z H2 SE è una supernaked che va oltre le mode, realizzata per chi ama farsi notare e vuole per sé una moto unica nel suo genere capace di dominare la strada e di attirare gli sguardi di tutti.

Pubblicato da Giorgio Sala, 22/10/2021