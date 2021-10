Il m.y. 2022 delle maxi carenate di Akashi altro non è che un "carry over" per entrambe le versioni: ZX-10R e ZX-10RR

Le abbiamo provate a inizio anno - anche se in condizioni tutt'altro che favorevoli - per capire quanto Kawasaki punti in alto con le Ninja ZX-10R e ZX-10RR, quest'ultima la moto che sta accompagnando Jonathan Rea nella lotta dell'ennesimo Mondiale Superbike. Anche per il 2022, le Ninja si presentano pressochè invariate con un ''carry over'' del model year 2021 all'anno prossimo. Identiche anche le colorazioni 2022: Lime Green/Ebony/Pearl Blizzard White per la Ninja ZX-10R e Lime Green racing per la Ninja ZX-10RR.

Per essere sintetici: la R è pensata per la strada, la RR per la pista. Ci sono tante sostanziali differenze tra i due modelli, ma hanno anche tantissimi tratti comuni. A partire dai fari a LED, un pacchetto aerodinamico che include alette integrate, ed un cupolino più alto e protettivo che accoglie il display TFT con bluetooth e l'app Rideology Kawasaki, recentemente aggiornata. Il pacchetto elettronico prevede la frenata integrata KIBS, quickshifter bidirezionale, launch control, cornering management function e una piattaforma inerziale Bosch che offre il traction control sportivo selezionabile su più livelli, regolazione del freno motore e power modes. In più è presente la modalità personalizzabile ''Rider'' che permette il mix tra TC, potenza e freno motore. Di serie troviamo anche il cruise control e, come accessorio, le manopole riscaldabili.

I freni sono affidati a Brembo, con pinze M50 monoblocco che mordono dischi da 330mm. Entrambe le moto utilizzano un monoammortizzatore posteriore a link orizzontale pressoché identico a quello delle moto schierate dal Kawasaki Racing Team nel WorldSBK. E parlando di corse, la Ninja ZX-10RR è la base delle moto che usano ogni weekend Rea e Lowes. Specifici per la RR ci sono i cerchi Marchesini alleggeriti, elementi Pankl come bielle, pistoni e spinotti e l’albero a camme con profili specifici dotati di molle speciali per valvole di aspirazione e scarico, studiate per un uso prolungato ad alto regime. Queste consentono al modello RR di aumentare di 400 giri/min il limitatore rispetto alla ZX-10R standard. Completano il pacchetto una sella monoposto e pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP.

Pubblicato da Giorgio Sala, 22/10/2021