Novità moto

Kawasaki presenta la Ninja 1000SX m.y. 2022, la sport-tourer della casa di Akashi: come cambia e quali sono le nuove colorazioni

La Kawasaki Ninja 1000SX è stata una delle protagoniste della nostra sfida estiva: 4 moto con differenti inclinazioni al turismo, per tutti i gusti. La sport-tourer per eccellenza si è confrontata con maxinaked... agghindate da turistiche – Aprilia Tuono V4 e KTM 1290 Super Duke GT – ma anche con una GranTurismo d'eccellenza, la BMW R1250 RT. Scopriamo come cambia la moto di Akashi col m.y. 2022.

CONFERME Il cuore della Ninja 1000SX è sempre il 4 cilindi in linea da 1.043 cc capace di 142 CV e 111 Nm di coppia, così come la ciclistica resta fedele al telaio a doppio trave in alluminio e alle sospensioni completamente regolabili – una forcella a steli rovesciati e un ammortizzatore back link –con l’impianto frenante che può contare su dischi da 300 mm morsi da pinze radiali all’anteriore, mentre al posteriore c'è un disco da 250 mm con pinza a singolo pistoncino. Anche per l'elettronica nessuna variazione significativa, con la piattaforma inerziale a 6 assi che prevede ABS con cornering management function, controllo di trazione KTRC, mentre non mancano le mappe motore e il cruise control di serie. Anche la dotazione da tourer è la medesima della versione attualmente in commercio: i bagagli possono essere stipati nelle 2 borse laterali, da 28 litri ciascuna.

Kawasaki Ninja 1000SX 2022

COLORI Per il 2022 la Kawasaki Ninja 1000SX si vestirà di 3 livree: Metallic Diablo Black/Pearl Robotic White, Emerald Blazed Green/Metallic Diablo Black/Metallic Graphite Gray e Metallic Matte Graphenesteel Gray/Steel Gray/Metallic Diablo Black. Piccoli ritocchi alle versioni in nero-verde e nero-rosso, mentre guadagna una bella manciata di bianco in più – nella foto qui sopra– l'altra livrea.