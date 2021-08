INTRIGANTE SUGGESTIONE Come stuzzicare la fantasia degli appassionati di tutto il mondo? La pubblicità su carta ormai è obsoleta, meglio utilizzare dei “fumosi” video teaser e pubblicarli su un social media da miliardi di visualizzazioni. Kawasaki ha scelto questa strada per annunciare la sua “Retrovolution”, cosa vuol dire questo messaggio? Guardate il video qui sotto e poi partiamo con le indagini.

NUOVO MODELLO IN ARRIVO Il video teaser è la tecnica preferita dalle case costruttrici per mettere un “segnaposto” nella vostra lista dei desideri. Triumph lo ha fatto di recente per la nuova Speed Triple RR, Kawasaki, invece, pare voglia dirci che a breve potrebbe arrivare nei concessionari un nuovo modello d’ispirazione retrò.

Z650RS O ALTRO? Proprio in questi giorni la gamma retrò della Casa di Akashi è stata al centro della cronaca: tra la Z900RS SE, il Campione del Mondo Rea che ha scelto proprio la quattro cilindri vintage come moto personale, e i continui rumors sulla Z650RS se n’è parlato davvero molto. Analizzando la gamma attuale, la lista dei sospettati si riduce a 2. Kawasaki potrebbe aver deciso di comunicare al mondo con un video intrigante il passaggio all’Euro5 delle W800, ma sembra quasi uno spreco… con tutto il rispetto per la W800. L’ipotesi più intrigante, e forse anche la più probabile, è che il costruttore nipponico stia preparando il terreno per l’arrivo della Z650RS, una moto che potrebbe portare una fetta di nuovi clienti importante che al momento si divide altrove.