BOMBA DI FERRAGOSTO (O QUASI) Poche ore fa Triumph ha pubblicato sul suo canale YouTube un video che ha del sensazionale. La moto ritratta nelle immagini non è la classica naked ad alte prestazionni bensì una carenata. Sì, avete letto bene, Triumph potrebbe presto tornare ad avere una moto sportiva a listino. La moto si chiama (al momento) Speed Triple 1200 RR, e stando alle poche immagini sembrerebbe basata sulla nuova Speed Triple 1200 RS con un motore a tre cilindri da 1160 cc raffreddato a liquido da 178 CV, un telaio in alluminio più leggero e sospensioni Öhlins semi-attive.

COSA S’INTRAVEDE Oltre a questo, le immagini mostrano una certa somiglianza con la naked della parte posteriore. Anche il telaio sembra essere preso dall'attuale Speed ​​Triple, con accenti in fibra di carbonio sotto il serbatoio della benzina. Ovviamente avvolto da una carenatura è l’anteriore che, nonostante la posizione del pilota, parrebbe avere i semi-manubri montati sopra la piastra di sterzo. Che sia dunque una sportiva stradale e non una race replica? Può darsi, a quanto si evince non dovrebbe mancare molto all’unveiling ufficiale. Non ci resta che ingolosirci guardando le immagini del video qui sotto.