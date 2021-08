LA PRIMA MOTO Chi si dimenticherà mai la prima moto? Nessuno, è uno di quei ricordi che rimarranno per sempre stampati nella memoria di ogni motociclista. Non fa eccezione nemmeno questo ragazzo di 34 anni dell’Irlanda del Nord. Il suo nome è Jonathan Rea… vi dice niente? Ironia a parte, poco tempo fa abbiamo raccontato del conseguimento della patente per la moto da parte dell’uomo più veloce al mondo in sella ad una derivata di serie, e ora, come tutti noi comuni motociclisti, anche lui ha una sua moto personale da usare su strada.

NIENTE NINJA Quale moto ha scelto Rea? Ovviamente è rimasto in casa Kawasaki, costruttore con cui ha vinto gli ultimi 6 Campionati del Mondo SBK, ma per andare su strada non ha scelto una versione “civile” della sua amata Ninja ZX-10RR bensì una Z900. Ma non la naked di media cilindrata (qui il link per leggere la nostra maxi comparativa del 2021), allo stile Sugomi ha preferito quello senza tempo della Z900RS. Per lui una versione base in colorazione nera e verde, chissà se anche lui come noi si sta mangiando le mani per non aver aspettato l’arrivo dellaZ900RS SE con sospensioni e freni migliori. A me piace immaginare che si stia dannando dell'occasione persa con gli amici davanti ad una pinta…