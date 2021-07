Ultimamente vi abbiamo parlato spesso di Jonathan Rea. Dal punto di vista sportivo il 6 volte Campione del Mondo SBK ha trovato in Toprak Razgatlıoğlu un osso duro verso la conquista del settimo titolo, ma il nord irlandese è stato anche protagonista qui sul nostro sito per altre ragioni: la sua vecchia Kawasaki ZX-10RR è stata messa in vendita recentemente e durante la prova della Versys 1000 S Grand Tourer mi sono sentito anche io... un po' come Jonny. Ora però il pilota Kawasaki torna a far parlare di sé: eccolo mentre si allena per... la prova della patente.

SULLA Z650 Il video, sul canale YouTube di Rea, mostra l'asso Kawasaki alle prese con una Z650 allenarsi per la prova della patente. Jonny non si nasconde, raccontando quante difficoltà abbia incontrato a guidare la moto su strada: mille sono le attenzioni da avere nei confronti di auto e pedoni, per esempio, mentre in pista ci si può concentrare al 100% sulla guida. Slalom, prova di frenata e... perché no, una piccola impennata con la sua naked. Il tutto assolutamente vestito come se dovesse scendere in pista: tuta in pelle e protezioni, nonostante Jonny... giochi ad imparare a guidare. Insomma, Jonathan Rea si riconferma campione, anche fuori dalla pista.