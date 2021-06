Siete alla ricerca di una moto usata? Beh, ce ne è una in vendita su Ebay che farà gola a molti. Si tratta della Kawasaki ZX-10R usata durante i test invernali dal fenomeno Jonathan Rea, 6 volte Campione del Mondo della Superbike. La moto è pronto-pista, ma è possibile riportarla alle condizioni originali per l'uso su strada, anche se, onestamente...

UNA BOMBA La ZX-10R del 2016 in vendita da Provec Racing è in configurazione winter test, vale a dire che è stata usata durante i test invernali che precedono la stagione delle gare. Naturalmente è modificata ad hoc e sotto le carene in vetroresina ci sono tanti parti speciali: solo per citarne alcune troviamo un motore nuovo con scarico completo Akrapovic e centralina racing, kit forcella Showa, ammortizzatore di sterzo K-Tech, 2 set di carene e 2 di cerchi...

IL REGALO Ma se c'è poco da dire sulla moto, visti i risultati ottenuti dal 6 volte Campione del Mondo SBK, il vero oggetto del desiderio è il pacchetto in regalo al fortunato acquirente della ZX-10R: un VIP pass per una tappa a scelta del Mondiale con tanto di accesso al paddock, all'hospitality e tour del box, ma soprattutto la possibilità di parlare direttamente con Jonathan Rea per farsi raccontare tutti i segreti della sua Kawasaki. C'è bisogno di aggiungere altro? Se volete dare un'occhiata all'annuncio lo trovate qui. Ah, dimenticavo: il prezzo della moto, al momento, ha superato quota 45.000 euro.