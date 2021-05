SUPERPOLE RACE - REA SI RISCATTA La Superpole Race che decide lo schieramento di partenza di gara 2 all'Estoril ha visto ancora una volta protagonista il terzetto di piloti che si è conteso il podio nella giornata di ieri. Jonathan Rea si prende la rivincita dopo il terzo posto di sabato andando a vincere al termine di un'intensa battaglia con Scott Redding e Toprak Razgatlioglu. Ottimi protagonisti della mattina anche Garrett Gerloff e Michal Ruben Rinaldi, a lungo in grado di impensierire i primi tre. A differenza di ieri, Rea questa volta è riuscito a uscire in testa da curva 1 con una grande traiettoria e ha saputo rispondere ai sorpassi di Redding e Razgatlioglu, grazie anche a una diversa scelta di gomma che lo ha avvantaggiato nel finale. Il pilota della Kawasaki era sceso in terza posizione, ma ha prima approfittato di un errore in curva 6 di Redding e ha poi superato il turco, preceduto sotto alla bandiera a scacchi di soli 6 decimi. L'inglese della Ducati ha invece chiuso terzo dopo aver dovuto recuperare la posizione su Gerloff. Rinaldi è rimasto un po' più indietro nel finale e ha battuto al photofinish Alex Lowes, staccato di soli 4 centesimi. Si sono qualificati in terza fila Tom Sykes, Eugene Laverty e Chaz Davies, bravo a risalire dal quindicesimo posto da cui partiva.

Risultati Superpole Race - Round Superbike Estoril