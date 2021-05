RAZ-GAS! Toprak Razgatlioglu ha un feeling speciale con la pista dell'Estoril, dove lo scorso anno trionfato in due gare su tre, scattando dalla casella della pole. E in vista delle gare di domani e dopodomani valide per il Round Superbike dell'Estoril il turco ha subito fatto la voce grossa, mettendosi davanti sia al mattino che al pomeriggio. Distacchi importanti quelli rifilati dal turco alla concorrenza al mattino, con oltre mezzo secondo di margine sul campionissimo Rea, mentre pomeriggio Redding si è fermato ad appena mezzo decimo di secondo, sebbene il tempo di ''Stop-rak''sia stato superiore rispetto a quello del mattino di circa tre decimi. Giornata positiva comunque per Kawasaki e Ducati ufficiale in generale, con qualche buon segnale inviato anche dai piloti BMW, mentre non è andata bene per Alvaro Bautista, protagonista di ben tre cadute tra mattina e pomeriggio. Per quanto riguarda gli italiani bene soprattutto Rinaldi e Locatelli.

FP1 La prima sessione si è chiusa con l'ottimo Toprak Razgatlioglu su Yamaha, unico a scendere sotto i 97'' netti sulla pista dell'Estoril in 1.36.920. Il turco è stato bravo a mettersi alle spalle le due Kawasaki ufficiali di Jonathan Rea e Alex Lowes, così come la Ducati del britannico Scott Redding, che non ha provato il giro veloce nel finale. Nella top ten hanno chiuso anche Eugene Laverty, Chaz Davies, Jonas Folger, Garrett Gerloff, Tom Sykes e Michael Ruben Rinaldi, mentre giornata difficile per Alvaro Bautista, caduto per ben due volte con la sua Honda. I distacchi sono stati comunque contenuti

FP2 La seconda sessione ha subito una sospensione a 2 minuti e 36 secondi dalla fine, a causa della bandiera rossa uscita dopo una brutta caduta di Kotha Nozane con la sua Yamaha in curva 13. Al comando si è comunque confermato Toprak Razgatlioglu, con un tempo di poco superiore a quello della mattina, circa 3 decimi. Alle sue spalle, alla ripresa delle operazioni, si è inserito Scott Redding con la Ducati, fermandosi ad appena mezzo decimo dal turco. Terzo miglior tempo per Michael Ruben Rinaldi, ma a oltre mezzo secondo dalla vetta, e con lui compresi in appena 21 millesimi ci sono anche Garrett Gerloff, Jonathan Rea e Alex Lowes. Chiudono la top ten Sykes, Laverty, Folger e Locatelli. Ancora problemi invece per Alvaro Bautista, caduto anche oggi pomeriggio, e per Chaz Davies, che ha lamentato problemi al motore sulla sua Ducati del team Barni Racing.

Risultati FP1 - Round Superbike Estoril

Pos Pilota Moto Tempo Distacco Giri 1 Toprak Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'36.920 16 2 Jonathan Rea Kawasaki ZX-10RR 1'37.501 +0.581 20 3 Alex Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'37.604 +0.684 19 4 Scott Redding Ducati Panigale V4 R 1'37.624 +0.704 22 5 Eugene Laverty BMW M 1000 RR 1'37.853 +0.933 20 6 Chaz Davies Ducati Panigale V4 R 1'37.896 +0.976 20 7 Jonas Folger BMW M 1000 RR 1'37.941 +1.021 16 8 Garrett Gerloff Yamaha YZF R1 1'38.074 +1.154 16 9 Tom Sykes BMW M 1000 RR 1'38.170 +1.250 16 10 Michael Ruben Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1'38.246 +1.326 16 11 Tito Rabat Ducati Panigale V4 R 1'38.469 +1.549 21 12 Leon Haslam Honda CBR1000 RR-R 1'38.510 +1.590 15 13 Andrea Locatelli Yamaha YZF R1 1'38.666 +1.746 17 14 Alvaro Bautista Honda CBR1000 RR-R 1'38.672 +1.752 7 15 Axel Bassani Ducati Panigale V4 R 1'38.932 +2.012 19 16 Michael Van der Mark BMW M 1000 RR 1'39.303 +2.383 4 17 Isaac Vinales Kawasaki ZX-10RR 1'39.522 +2.602 15 18 Kotha Nozane Yamaha YZF R1 1'39.607 +2.687 20 19 Christophe Ponsson Yamaha YZF R1 1'39.755 +2.835 19 20 Lucas Mahias Kawasaki ZX-10RR 1'39.756 +2.836 14 21 Samuele Cavalieri Kawasaki ZX-10RR 1'42.358 +5.438 17 22 Loris Cresson Kawasaki ZX-10RR 1'42.879 +5.959 8

Risultati FP2 - Round Superbike Estoril