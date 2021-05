SUPERPOLE - LOWES PENALIZZATO La Superpole del round dell'Estoril della WorldSBK finisce nelle mani di Jonathan Rea. Il campione in carica conferma il valore della Kawasaki ZX-10RR abbattendo il muro dell'1:36 e facendo segnare il nuovo record del circuito per la categoria. Alle sue spalle si infila un eccellente Scott Redding, reduce dal miglior tempo ottenuto nelle FP3 del mattino. Il britannico della Ducati paga meno di due decimi dal nordirlandese, ma soprattutto riesce a precedere di soli 7 millesimi l'altra verdona di Alex Lowes. Quest'ultimo è stato successivamente retrocesso per non aver rispettato le bandiere gialle in curva 1, esposte a seguito di un'uscita di Tito Rabat e partirà solo decimo. Sale così dalla seconda fila lo specialista del circuito lusitano Toprak Razgatlioglu, capace nello scorso autunno di cogliere la vittoria in gara 1 e nella Superpole Race. Il turco precede l'altra Yamaha di Garrett Gerloff e la BMW di Tom Sykes. A fianco loro Michael Ruben Rinaldi con l'altra Ducati. Anche Eugene Laverty ha subito la stessa penalizzazione di Lowes, scalando da ottavo a tredicesimo. Semaforo verde di gara-1 alle 15 ora italiana.

Risultati Superpole Race - Round Superbike Estoril

Risultati FP3 - Round Superbike Estoril