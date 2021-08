Novità moto

Zontes è in procinto di lanciare la rinnovata gamma 350. Moto come la cruiser 310V o la sport-tourer 310X monteranno un nuovo motore, ma le modifiche non si limiteranno a questo e arriveranno anche tante novità sul fronte della ciclistica. A guidare la rinnovata flotta ci penserà una nuova naked retrò, la ZT350-GK.

LE NOVITÀ A cambiare, dicevamo, non solo il vecchio motore da 312 cc – interamente rinnovato, con un airbox più grande del 30%, ora capace di 39 CV – ma anche la ciclistica. È infatti previsto l'arrivo di un nuovo telaio più resistente, così come di un forcellone bibraccio irrigidito, caratterizzato, a destra, dalla forma ''a banana'', che fa spazio a uno scarico più grande del 40% rispetto al passato. Nuova anche la forcella a steli rovesciati, che passa da 37 a 43 mm di diametro, abbinata a dischi freno da 320 mm all'anteriore e 260 mm al posteriore, mentre le pinze freno anteriori J-Juan a 4 pistoncini sono ora ad attacco radiale. Al posteriore arriva una nuova molla da 90 mm per il mono, mentre lo pneumatico anteriore diventa 120/70.

Il nuovo motore Zontes 350 che sostituirà quello 310, da 312 cc

MOTO NUOVE Ma l'offensiva Zontes non si limita al profondo rinnovamento della gamma 310. Oltre al progetto di realizzare moto di cilindrata superiore – si parlava per esempio di motori 3 cilindri da 800 cc – in arrivo c'è anche la nuova ZT350-GK, una naked dal gusto retrò, disponibile in versione con cerchi a raggi o in lega. Tutte le moto pare saranno convertite alla versioni 350 entro la fine dell'anno: tante novità entro questo inverno, dunque, per i giovani centauri, aspettando Eicma...