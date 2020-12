NON SOLO MOTO Che Zontes fosse intenzionata ad esplorare anche il mondo degli scooter non è certo uno scoop, dato che ve ne avevamo già parlato in estate, ma ora sembrerebbe che tutti i tasselli siano posizionati al loro posto e lo scooter è arrivato per davvero. Si chiama Zontes M 310, uno scooter la taglio sportivo e moderno che promette buone prestazioni e non solo.

MOTORE E CICLISTICA Telaio tubolare in acciaio, forcella telescopica e doppio ammortizzatore posteriore compongono lo scheletro dello scooter. Le ruote sono da 14 pollici mentre l’altezza da terra della sella di 770 mm rende facile a tutti la gestione dei 158 kg a secco. Il motore è un monocilindrico orizzontale con raffreddamento a liquido e distibuzione a 4 valvole da 309 cc, la potenza è dichiarata in 33,3 cv a 7.500 giri, con coppia massima di 32 Nm a 5.500 giri/min, con due mappature motore come già accade per le moto (Normale e ECO).

LOOK E DOTAZIONE Come il marchio cinese ci ha abituato, le linee e la dotazione di bordo sono decisamente al passo con i tempi, anzi tendenti al futuristico. M 310 ad esempio sembra un Transformer con quel frontale, anche grazie al gioco di luci dei Fari a LED. La strumentazione è di tipo digitale a colori, con addirittura il sensore per la misurazione istantanea della pressione degli pneumatici. Non mancano poi le prese USB 3.0 per la ricarica veloce dello smartphone e un vano sottosella a soffietto, soluzione che non brilla per flessibilità dato che la massima capienza si ha solo a veicolo fermo, ma permette di ospitare un casco integrale. In Cina lo scooter è già commercializzato ma siamo sicuri che presto arriverà anche in Italia, mercato molto importante per i veicoli a variatore.