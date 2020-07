TOURING PER TUTTI Dopo la adventure 310T, la sport tourer 310X e la cruiser 310V, ecco Zontes VX310, proposta GT per chi vuole viaggiare in moto ma senza spendere una follia.

IL SOLITO NOTO Sotto le carenature si nasconde sempre lui, il monocilindrico da 312 cc e 35 CV di potenza, lo stesso cioè montato sul resto della gamma sopracitata. Sulla VX310, però, troviamo in più un cupolino regolabile elettricamente, così come i fari a LED e un piccolo schermo TFT a colori.

IL PEZZO FORTE In attesa di toccarla con mano e di conoscere tutte le specifiche più nel dettaglio, facile aspettarsi anche per Zontes VX310 un prezzo d'attacco interessante, al pari delle sorelle, nell'ordine dei 5.000 euro. La nuova tourer arriverà nel 2021? Restate collegati per scoprirlo.