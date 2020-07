DALLA CINA CON FURORE L’anno scorso Zontes è arrivata in Italia con la sua gamma di moto da 310 cc, catturando l’attenzione per il rapporto qualità/prezzo competitivo e per un design decisamente unico e distintivo. Ora, l’azienda cinese torna all’attacco con due proposte per il mercato europeo, ovvero le 125-U e 125-G1. Entrambe condividono lo stesso motore monocilindrico da 124,7 cc da 15 CV omologato Euro5, stesso telaio, sospensioni e impianto frenante con ABS. Scopriamo insieme i dettagli stilistici, i colori, i prezzi e la scheda tecnica

ZONTES 125-G1

La Zontes 125-G1 si presenta come una cafè racer dal look molto alla moda, caratterizzato da linee morbide, come il fanale anteriore rotondo e il serbatoio, alternate da alcuni dettagli più spigolosi quali il telaietto posteriore e le nervature sul forcellone. La sella biposto si protrae verso un codone snello e dalle linee pulite, mentre lo stile da cafè racer viene enfatizzato dagli pneumatici semitassellati e dagli specchietti laterali posti sulle estremità del manubrio. La Zontes 125-G1, disponibile nella sola colorazione nera e oro, attacca il mercato con un prezzo di 2.790 euro.

ZONTES 125-U

La Zontes 125-U vuole catturare la giovane clientela europea con linee decise e affilate, più in linea con quelle delle sorelle più grandi. Salta subito all’occhio il fanale anteriore compatto e full LED, proprio come le frecce e il gruppo ottico posteriore. Lo scarico che sbuca dal puntale regala un ulteriore tocco di sportività a questa naked, disponibile in due colorazioni (grigio/blu e grigio/rosso) e a un prezzo di 2.790 euro.

ZONTES 125-U E 125-G1 2020: SCHEDA TECNICA