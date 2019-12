DA DOVE VIENI? Avanti, alzi la mano chi conosce già la a Zontes 310X. Pochi? Beh non mi stupisce dato che la piccola sport touring arriva da lontano, dalla Cina per la precisione. Per placare subito i più scettici vi posso dire che Zontes è un brand che fa parte del colosso cinese Guangdong Tayo Motorcycle che produce circa 1.2 milioni di moto all’anno… (quattro volte il numero di moto immatricolate in Italia9 e che viene importato da Distribike, società che opera a stretto contatto con Beta Motor (dai questa la conoscete).

GAMMA COMPLETA La 310X fa parte di una gamma di moto completata da una naked, una adventure di cui trovate la prova sul nostro sito e una cruiser. Il suo cuore pulsante è il motore monocilindrico raffreddato a liquido da 312 cc in grado di erogare 35 cv e 30 Nm per una velocità massima di 150 km/h. A colpirmi è senza dubbio la dotazione ciclistica e tecnologica di cui è fornita la Zontes 310X: forcella a steli rovesciati, forcellone in alluminio, fari full LED, sistema d’accensione Keyless, due mappe motore e udite udite, anche il parabrezza regolabile elettronicamente.

FINITURE PROMOSSE Il tutto è realizzato e assemblato con una cura del dettaglio davvero notevole, tanto da attirare le attenzioni (ma anche le perplessità) di molti curiosi. Il look convince, seppur non brilli per originalità in alcune sue parti (qualcuno ha detto scarichi MV?) convince ma ci sono, come in tutte le moto, alcuni dettagli che lo fanno un po’ meno. L’impianto frenante non è eccelso, specialmente quando si guida in maniera sportiva e i consumi a velocità autostradale s’impennano rispetto ai valori contenuti per l’utilizzo urbano ed extraurbano. Certo il prezzo ci mette una bella pezza: solo 4.990 euro per una moto ben rifinita e dai costi di gestione contenuti. Per sapere come va guardate il video nella gallery oppure consultate la prova completa a questo link.

MONOCILINDRICO RAFFREDDATO A LIQUIDO, DOHC 4 VALVOLE

CILINDRATA 311,7 CC.

ALESAGGIO X CORSA 80 X 62

RAPPORTO DI COMPRESSIONE 12,5:1

POTENZA MASSIMA 26 KW @ 9500 RPM

COPPIA MASSIMA 30 NM @ 7500 RPM

ALIMENTAZIONE INIEZIONE ELETTRONICA (DELPHI)

VELOCITÀ MASSIMA 150 KM/H

CONSUMO L/100 KM 3,6L/100KM

FRIZIONE DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D’OLIO

CAMBIO 6 MARCE

TELAIO ALLUMINIO

LUNGHEZZA MASSIMA 2051 MM

ALTEZZA MASSIMA 1227 MM

LARGHEZZA MASSIMA 755 MM

INTERASSE 1390 MM