DALLA CINA CON FURORE Le moto asiatiche ormai stanno crescendo di qualità è vengono proposte a prezzi altamente competitivi, con l'obiettivo di aggiudicarsi una fetta di mercato anche al di fuori del proprio continente. Con questa filosofia Zontes ha fatto il suo ingresso nel Vecchio Continente, con una gamma attualmente composta da quattro moto con motore da 310 cc. I piani d'espansione di questo colosso cinese però non si fermano, anzi, sembrano appena iniziati.

AI FERRI CORTI Zontes sembra intenzionata ad allargare la propria gamma: vuole sviluppare e produrre una naked media, molto probabilmente equipaggiata con un motore tre cilindri e una cilindrata attorno agli 800 cc. La notizia arriva dalla Malesia, dove è presente una delle linee di produzione della casa cinese, ed è associata a un rendering (a cura di JJ Design) del possibile nuovo modello firmato Zontes. Se il progetto dovesse andare in porto, la Casa potrebbe davvero puntare a una commercializzazione globale di una moto che lancia il guanto di sfida alle tricilindriche Yamaha MT-09 e Triumph Street Triple 765. Se il futuro modello venisse prodotto con lo stesso rapporto qualità/prezzo delle attuali moto - che non superano i 310 cc - potrebbe presentarsi come una vera sfida a questi ''mostri sacri''. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter vedere la nuova Zontes, comunque, dal momento che non arriverà prima del 2022.