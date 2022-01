Kawasaki ZX-4R: il ritorno della 400 a 4 cilindri sembra vicino

La Kawasaki ZX-4R è vicina. Ve lo avevamo raccontato già alcuni mesi fa, ma i rumor intorno alla supersportiva 4 cilindri da 400 cc si fanno crescenti. La nuova moto sarebbe derivata dalla ZX-25R – questa già esiste, ma solo in Asia – 250 anch'essa con motore plurifrazionato. Secondo quanto riporta MCN, infatti, esistono già i brevetti registrati in Giappone ed è solo questione di tempo.

ZX-25R VITAMINIZZATA La nuova ZX-4R dovrebbe ereditare gran parte delle soluzioni dalla sorellina minore, la ZX-25R: dal telaio tubolare in acciaio al forcellone a banana, fino ad alcune componenti della carenatura. Il cupolino, però, prenderebbe spunto dalla superbike di famiglia, la ZX-10R, con la colorazione – vedasi rendering qui sotto – ispirata alla leggendaria ZXR750.

VEDI ANCHE

Kawasaki ZX-4R: frontale da ZX-10R ma componenti condivise in parte con la ZX-25R (rendering)

AMA GLI ALTI Col motore della ZX-25R capace di 51 CV a 15.500 giri/min e e 23 Nm a 14.500 giri/min ci si aspetta che la ZX-4R possa arrivare a circa 80 CV e 32 Nm, un riferimento che le permetterebbe di giocarsela con avversarie del calibro della Yamaha R7.

ANCHE IN ITALIA? La vera domanda resta una sola: la Kawasaki ZX-4R arriverà anche in Europa? La cugina ZX-25R è rimasta confinata in Asia ma è pur vero che si tratta di una moto sui generis, mentre la ZX-4R potrebbe avere un mercato anche in Italia. Agli amanti delle sportive di media cilindrata non resta che sperare!

Pubblicato da Michele Perrino, 13/01/2022