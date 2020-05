TANTO ATTESA Una delle moto più attese di questo 2020 è sicuramente la Kawasaki Ninja ZX-25R. Il motivo? Se non avete ancora sentito parlare di questa moto, ve la riassumiamo così: è la moto di serie con il motore quattro cilindri in linea più piccolo del mondo. La piccola Ninja vanta performance ben al di sopra delle competitors da 300-500 cc, grazie ai suoi circa 60 CV e il limitatore posto a 17.000 giri/min. Purtroppo per noi, italiani ed europei, non la vedremo a breve in quanto il propulsore non ottempera le norme antinquinamento Euro5.

IN AZIONE! Ciononostante, vederla in azione - anche se soltanto dietro a uno schermo - è pur sempre un gran piacere. Soprattutto quando c'è Jonathan Rea in sella e il tracciato è Jerez de la Frontera. Oltre a un motore compatto ma decisamente brillante, la Kawasaki Ninja ZX-25R gode di una forcella anteriore a steli rovesciati da 37 mm, frizione antisaltellamento, quickshifter in salita e in scalata, due mappature e il sistema KTRC (Kawasaki Traction Control).