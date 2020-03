IL GRIDO DI AKASHI Una delle moto più attese di questo 2020 è la Kawasaki Ninja ZX-25R che va ad arricchire il segmento delle supersportive entry level. La più piccola delle carenate di Akashi ha attirato l'attenzione per via del suo motore da 249 cc: è il più piccolo quattro cilindri in linea presente sul mercato. In attesa di mettere alla frusta i suoi 60 CV e un propulsore capace di arrivare a quota 17.000 giri/min, dobbiamo accontentarci di... guardare qualcun altro che la guida.

MANI IN PISTA Jonathan Rea e Alex Lowes sono i piloti ufficiali della Casa di Akashi nel Mondiale Superbike. A fine 2019, mentre si trovavano a Jerez de la Frontera in occasione dei test invernali della WorldSBK, la line-up britannica del Kawasaki Racing Team ha avuto la possibilità di mettere mano sulla più piccola della famiglia Ninja. ''Sembra la nostra moto in versione ridotta'' ha affermato Alex Lowes mentre si confrontava con Jonathan Rea prima di salire in sella alla ZX-25R. Per vedere i due piloti in azione a Jerez, trovate un primo video ufficiale in questo articolo.