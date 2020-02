RIFERIMENTO La Superbike scalda i motori per il debutto ufficiale della stagione 2020, previsto sulla pista australiana di Phillip Island nel weekend dell’1 marzo. Gli occhi sono certamente puntati sulla Honda che torna con prepotenza nel mondiale delle derivate di serie con la spinta ufficiale di Hrc, ma di sicuro il riferimento resta quello dato da Kawasaki, campione uscente sia tra i team che tra i piloti.

SQUADRA CHE VINCE La Ninja ZX-10RR è già protagonista assoluta da qualche stagione del World Superbike e, grazie al binomio con Jonathan Rea, è stata capace di portare a casa ben cinque successi consecutivi. Sul tetto del mondo già dal 2015, è naturale dunque come la verdona di Akashi non abbia bisogno di grosse rivoluzioni. Insomma, squadra che vince non si cambia e anzi prova a migliorarsi ulteriormente, con Johnny Rea affiancato dal connazionale Alex Lowes, in cerca di conferme dopo una buona stagione 2019 (chiusa al terzo posto assoluto) con Yamaha.

LA PRESENTAZIONE Kawasaki toglierà i veli alla moto 2020 a partire dalle 19.30 di oggi. Potrete seguire l’evento in diretta streaming cliccando play nel riquadro qua sotto.