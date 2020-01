VIA ALLA STAGIONE La stagione Superbike 2020 è scattata ufficialmente oggi con la prima giornata di test in pista di questo nuovo anno sul circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera, che ospiterà la classe delle derivate di serie anche domani. Nel day-1, che ha visto per protagonista la pioggia, davanti a tutti ha chiuso Leon Haslam subito velocissimo con la nuovissima Honda CBR1000RR-R nonostante le condizioni avverse. Il britannico ha chiuso la sua giornata con il tempo di 1'52''149, precedendo di una manciata di centesimi le due Yamaha di Michael Van der Mark e Garrett Gerloff.

TEST BAGNATI In una giornata in cui a contare più che i tempi - viste le costanti condizioni di pista bagnata - sono i giri messi insieme, possono ritenersi soddisfatti sia Scott Redding con la Ducati del team Aruba.it, che Loris Baz sulla Yamaha, che con 47 e 50 tornate sono stati i più attivi in pista oggi per la classe Superbike (giravano anche le Supersport con Federico Fuligni che ha compiuto 52 giri e timbrato il miglior tempo di categoria 1'57''347). Nella top ten hanno chiuso anche Tom Sykes con la BMW, Alex Lowes con la Kawasaki, Toprak Razgatlioglu con la Yamaha e Federico Caricasulo, ancora su Yamaha.

BIG NASCOSTI Decimo ha chiuso Alvaro Bautista, autore di appena 15 giri con la sua Honda e autore di una scivolata come tanti altri oggi (4 le bandiere rosse in tutta la sessione). Lo spagnolo, al tebutto con la casa giapponese, ha cercato di prendere confidenza con la nuova moto senza forzare, come invece ha un po' fatto il compagno autore del miglior tempo di giornata Haslam. Jonathan Rea, cinque volte iridato, ha invece preferito non far prendere acqua alla sua Kawasaki Ninja XX-10RR, e scenderà con ogni probabilità in pista domani. Di seguito i risultati completi di giornata e una gallery in cui potrete gustare le nuove moto in azione.

Risultati Test Superbike Jerez, day-1