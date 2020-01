STAGIONE STELLARE 22 piloti (dei quali 20 già noti), 14 team e 13 round in calendario. questa in estrema sintesi la stagione 2020 del Mondiale Superbike che scatterà il weekend del 1 marzo prossimo a Phillip Island, in Australia. Tanti i botti di mercato esplosi quest'inverno e nella passata stagione che hanno portato la WorldSBK alla redazione di questa griglia ufficiale. Due sono i team che devono ancora annunciare un proprio pilota per il 2020, il Team Pedercini e il MIE Racing, per il resto troveremo tra i top i soli Rea, Davies e Van der Mark sulle stesse moto sulle quali li avevamo lasciati a fine 2019. L'attesa è tantissima, soprattutto per il binomio Bautista-Honda che proverà a detronizzare Rea anche nella stagione corrente, dopo l'assalto fallito nel 2020 con la Ducati, ma anche per quelli composti da Razgatlioglu e Yamaha, da Redding e Ducati e da Lowes e Kawasaki. Di seguito la lista completa dei piloti che concorreranno al titolo nelle derivate di serie dalla prossima primavera, composta da ben sette britannici, la pattuglia più nutrita, da due francesi, italiani e spagnoli e da un argentino, un cileno, un irlandese, un giapponese, un olandese, un turco e uno statunitense.

Entry List WorldSBK 2020