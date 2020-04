PICCOLA VERDONA Il suo motore da 249 cc è il più piccolo quattro cilindri in linea del mondo prodotto in larga scala. La Kawasaki Ninja ZX-25R sta conquistando una sempre più grande fetta di appassionati, non solo perchè si tratta del propulsore da 1/4 di litro più potente grazie ai suoi 60 CV, ma soprattutto per il limitatore che raggiunge quota 17.000 giri/min. Il mese scorso, Kawasaki aveva pubblicato un video in cui mostrava i suoi piloti ufficiali - Jonathan Rea e Alex Lowes - salire in sella alla piccola Ninja e divertirsi sulla pista di Jerez de la Frontera.

A TUTTO GAS Stavolta non c'è la pista a dar libero sfogo alla ZX-25R, bensì un banco prova. Non c'è posto migliore per sentire l'urlo del quattro cilindri in linea della picola Ninja. Il video - che trovate qui sopra - è stato pubblicato dalla filiale indonesiana di Kawasaki. Già era noto che questa moto fosse destinata al mercato asiatico, tuttavia rimane ancora l'incognita sul fatto che questa moto possa realmente arrivare in Europa e nel resto del mondo.