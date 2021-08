BIMOTA SCALDA I MOTORI Ormai qualche settimana fa, Bimota ci ha augurato buone vacanze con un breve, anzi brevissimo, video teaser della nuova KB4 che sfrecciava verso le ferie. Il motto sbarazzino del video era: “Troppo tardi, è già andata”. Sotto al post si sono scatenate le domande dei fan che aspettano la sportiva della casa riminese ormai da oltre un anno, ma tra pandemia e crisi dei componenti i ritardi sono più che giustificati. Bimota avrà risposto a quella più importante? Quando arriva la KB4?

HABEMUS DATA La risposta è sì, anche se non c’è una data precisa. L’appuntamento sarà nel mese di ottobre 2021, ben prima dell’edizione 2021 di EICMA a cui la casa romagnola non ha ancora aderito ufficialmente. Insomma, tutto sembra pronto, le moto sono già “in linea” nella fabbrica, la data di presentazione c’è, la grafica è stata confermata, mancano solo le caratteristiche tecniche ufficiali.

QUELLO CHE SAPPIAMO Ovviamente, anche a causa della lunga attesa, della Bimota KB4 qualcosa di “ufficioso” già si sa. Ovviamente il motore Kawasaki, lo stesso quattro cilindri in linea ad oggi utilizzato dalla Kawasaki Ninja 1000 SX (probabilmente potenziato, per un utilizzo più sportivo), il design d’ispirazione retrò, la componentistica d’eccellenza realizzata in Italia, con pneumatici Pirelli e impianto frenante Brembo, e alcune soluzioni ingegneristiche “alla Bimota”. Come il montaggio del monoammortizzatore posteriore Öhlins: il forcellone in alluminio può essere regolato tramite un cuscinetto eccentrico nel punto di articolazione, il che potrebbe spiegare la posizione non convenzionale dell'ammortizzatore nel forcellone, rivolto all’indietro.