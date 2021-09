Eventi | EICMA 2021

A poco meno di due mesi dall’apertura di EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi (le giornate del 23 e del 24 sono riservata alla stampa e agli operatori) nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, arriva un’altra importante conferma nell’elenco degli espositori. Anche Sanyang Motor Co.Ltd – meglio conosciuta come SYM - porterà infatti le proprie novità all’Edizione numero 78 dell’evento espositivo più importante al mondo dedicato all’industria del settore.

COLOSSO DELLE DUE RUOTE La presenza della multinazionale taiwanese con una forza produttiva globale annua di oltre 1 milioni di veicoli a due e quattro ruote, attraverso 3 piattaforme produttive (Taiwan, Vietnam, Cina) e 2 filiali Europee (Italia e Germania), è stata annunciata stamani dall’organizzazione della manifestazione. Brand molto apprezzato anche sul mercato italiano, soprattutto per la ricchezza della gamma scooter, la conferma di Sym va ad arricchire il parterre dei più importanti costruttori internazionali dell’industria della mobilità presenti in EICMA.

LE DICHIARAZIONI Leo Lee, Managing Director della casa, ha dichiarato che “EICMA, da sempre appuntamento di inestimabile valore per tutto il comparto due ruote, rappresenta nel 2021, a maggior ragione, il luogo ideale in cui poter finalmente materializzare il ritorno ad una ''quasi normalità'' dei rapporti, tanto sociali quanto professionali. Passione e lavoro che ritrovano la loro piazza di espressione naturale. E per un marchio come Sym, che continua a crescere e svilupparsi a doppia cifra da ormai 4 anni consecutivi, è impossibile non esserci”.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/09/2021