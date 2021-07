VETERANO In oltre vent’anni di militanza sulle strade italiane e circa 500.000 unità, il Kymco People è una realtà ormai consolidata, valida alternativa agli scooter nipponici ed europei per chi cerca versatilità a prezzi contenuti. La gamma People S si aggiorna dato l’arrivo dell’Euro 5, che fa sparire la cilindrata da 150 cc, al suo posto la 200, ma ci sono anche soluzioni inedite per il design.

DA 50 A 200 Come dicevamo, il People S 150 esce di scena, al suo posto il più performante People S 200. La cilindrata cresce fino a 163 cc, conseguentemente crescono la potenza e la coppia massima rispettivamente fino a 14,7 CV a 8.500 giri/min e 13,5 Nm a 6.500 giri/min contro i precedenti valori di 14 CV e 12 Nm a 7.000 giri/min. La velocità massima ora è di 105 km/h mentre i consumi scendono fino a 37 km/l. Crescono le prestazioni ma si abbassano le emissioni: ora a 62 g/km rispetto ai 68 g/km della versione 150i. La gamma People S 2021 conferma anche le altre cilindrate da 50 e 125 cc, entrambe ora omologate Euro 5. People S 50i emette 50 g/km di CO2 con un consumo di 48 km/l mentre People S 125i 62g/km con un consumo di 37 km/l.

QUI CICLISTICA I People S montano cerchi da 16” all’ anteriore e 14” al posteriore in lega leggera a razze sdoppiate e pneumatici di 100/80-16 all’ anteriore e 120/80-14 al posteriore, mentre la frenata varia a seconda delle cilindrate: il People S 50 4T ha freno anteriore a disco e posteriore a tamburo di diametro rispettivamente di 260 mm e 130 mm, mentre i People S 125i e 200i hanno sistema ABS a doppio canale con pinze a due pistoni sia all’ anteriore sia al posteriore e dischi rispettivamente di 260 mm e 240 mm.

RITOCCHI AL LOOK Oltre alle motorizzazioni rinnovate, il nuovo People S può contare anche su un design migliorato: il faro anteriore full LED si rinnova completamente, aumentando dimensioni ed efficienza luminosa, abbandonando le classiche piccole bocchette sagomate che lasciano ora spazio a un nuovo design. Cambiano anche alcuni dettagli stilistici, quali i nuovi sticker di denominazione del modello, prima antracite opachi e ora dark crome e la sella in pelle full black. La strumentazione è di tipo digitale e permette di visualizzare tachimetro, contagiri, contachilometri totale e parziale, indicatore livello carburante, voltaggio batteria e spia presa USB.

PRATICO La sella a due piani è alta solo 78 cm da terra ed è comoda ed ergonomica sia per il pilota sia per il passeggero seduto al posteriore; sono ovviamente di serie i must della famiglia People: lo spazioso bauletto da 33 litri in tinta con la carrozzeria, il parabrezza, il paramani e la doppia presa USB presente sia nel collo del copri manubrio sia nell’ampio vano sottosella, la cui apertura è facilmente comandata dal blocchetto multifunzione ed è in grado di ospitare un casco integrale ed eventuali extra, come i guanti. Non mancano poi un vano nel retroscudo, un comodo gancio di fissaggio e trasporto di eventuali borse e l’ampia pedana piatta.

Il piccolo People S 50 4T si guida con patente AM ed è disponibile nel colore antracite scais opaco presso i rivenditori al prezzo di listino € 2.590 f.c., la versione 125i ABS si guida, invece, con patente A1-B ed è disponibile in ben quattro diverse colorazioni: antracite scais opaco, blu garda, grigio dossena e marrone crone opaco al prezzo di listino di € 2.990,00 f.c.. Il nuovo People S 200i ABS, infine, necessita di patente A2 ed è disponibile negli stessi colori del 125i al prezzo di listino di € 3.090,00 f.c.. È, infine, possibile l’acquisto anche di due accessori aggiuntivi, il parabrezza basso e, come per tutti i prodotti Kymco, il carica batterie “K-Charge”.