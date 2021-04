PIÙ STILE Kymco X-Town 300i ABS 2021 si rinnova – stessa sorte è toccata anche al maxiscooter AK 550 ETS 2021 – e guadagna l'omologazione Euro 5 oltre ad alcune nuove finiture. Il faro anteriore diventa un Multibeam LED, con faro abbagliante, anabbagliante e luce di posizione contornati da un sistema a fibre ottiche, il tutto rigorosamente full LED. Anche al posteriore il faro a X diventa full LED. Ma i ritocchi estetici non finiscono qui.

RIFÀ IL TRUCCO Il look dell'X-Town 300i ABS 2021 diventa più aggressivo grazie ai nuovi sticker con cromatura di colore più scuro e alla forcella che guadagna la scritta ABS. Tanti particolari qua e là, come la cornice cruscotto, il poggiapiedi passeggero o il copri marmitta si colorano ora di un grintoso antracite scais opaco.

PRATICO Sempre di facile e immediata lettura la strumentazione, analogica per tachimetro e contagiri, digitale per contachilometri totale e parziale, orologio, indicatore livello carburante, voltaggio batteria, temperatura liquido refrigerante e temperatura esterna. Il vano sottosella, dotato di luce di cortesia, è in grado di ospitare comodamente un casco integrale e un casco jet e il vano portaoggetti ha una comoda presa USB da 5V situata nel retroscudo. Il cavalletto è sia centrale che laterale, mentre le leve freno sono regolabili.

MOTORE Il monocilindrico 4 tempi da 276 cc con raffreddamento a liquido dell'X-Town 300i ABS 2021, ora Euro 5, eroga 22,9 CV a 7.500 giri e 23,5 Nm a 6.500 giri/min. L'efficienza dell'iniezione elettronica e l’ampio serbatoio da 13 litri gli permettono – a detta della Casa – di percorrere tranquillamente 30 km/l, con un'autonomia quindi stimata in poco meno di 400 km.

LA CICLISTICA Il resistente telaio è in tubi d’acciaio a piastre stampate ed è abbinato a una forcella telescopica idraulica con stelo da 37 mm ed escursione di 110 mm e a un doppio ammortizzatore regolabile nel precarico su 5 posizioni – 100 mm di escursione – che è collegato a un forcellone monobraccio oscillante. I cerchi sono in lega leggera a sei razze sdoppiate, da 14” all’anteriore e 13” al posteriore, con pneumatici 120/80 e 150/70. Il sistema ABS a 2 canali vigila sull'impianto frenante con pinze a 2 pistoncini e dischi, rispettivamente, da 260 mm all'anteriore e 240 mm al posteriore. La sella a 820 mm di altezza e il peso di 200 kg completano i numeri del nuovo X-Town 300i ABS.

DISPONIBILITÀ E PREZZI X-Town 300i ABS 2021, guidabile con patente A2, è disponibile nei colori nero Odolo opaco e grigio Dossena. Il prezzo di listino è di 4.390 euro franco rivenditore, ma ora è proposto, in promozione, a 3.990 euro, vale a dire la stessa cifra della versione da 125 cc.

ACCESSORI Ricco il catalogo di accessori: ci sono il parabrezza completo a 165 euro, il bauletto da 47 litri in tinta a 194 euro o nero a 150 euro, lo schienalino per bauletti a 33,93 euro, il supporto bauletto a 74 euro e, come per tutti i prodotti Kymco, il caricabatterie K-Charge a 66,44 euro.