Da sempre tra gli scooter più apprezzati in Italia, i Kymco Agility con ruote da 16” si rinnovano per omologarsi alle normative antinquinamento Euro5. Dal punto di vista estetico l’Agility non cambia forma, ma cambiano i colori: antracite scais opaco, grigio dossena e il nuovo blu manerba.

CICLISTICA Sia il 125 sia il 200 presentano una ciclistica comune, a partire dalla forcella con steli da 33 mm ed escursione da 95 mm, con un monobraccio oscillante posteriore, con doppio ammortizzatore caratterizzato da 81 mm di escursione. L’impianto frenante si caratterizza per due dischi: uno anteriore da 260 mm e uno posteriore da 240 mm, che nel 200 è supervisionato da un ABS mentre, per il 125, c’è la frenata combinata (CBS). La ciclistica si completa con pneumatici 100/80 “16 e 120/80 “14 e un’altezza della sella di 78 cm da terra. La bilancia si ferma a 131 kg in ordine di marcia.

MOTORE Il Kymco Agility 125 si presenta con un monocilindrico da 125 cc capace di erogare 8,7 CV a 7.500 giri/min e una coppia di 8,6 Nm a 7.000 giri/min, per una velocità massima di 85 km/h. Il Kymco Agility 200 invece ha una capacità di 163 cc ed eroga 11,2 CV a 7.000 giri/min e 11,8 Nm a 5.500 giri/min per una velocità massima di 95 km/h. I consumi dichiarati sono eccellenti: 40 km/l per il 125, 38 km/l per il 200 e, per entrambi, un serbatoio di benzina da 7 litri.

PREZZO Il nuovo Kymco Agility R16+ parte da 2.090 euro per il 125, salendo a 2.590 euro per il 200. Sono disponibili vari accessori quali il parabrezza (compresi gli attacchi) a 108 euro e il carica batterie K-Charge a 66,44 euro.