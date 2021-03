KYMCO LIKE 125 IN SALSA PICCANTE Kymco si presenta ai nastri di partenza della bella stagione con il suo nuovo scooter a ruote basse Like 125 Sport, che regala un’anima vivace e più dinamica a questo modello della Casa di Taiwan. Nella dotazione di serie, troviamo infatti fari a LED, finiture nero opaco (invece che cormate) in abbinamento alla colorazione total black della carrozzeria, colore replicato anche per steli forcella e specchietti. Un look totalmente nuovo, per questo scooter che nel corredo può vantare anche una strumentazione analogico/digitale molto chiara e ricca di informazioni, tra le quali l’indicatore della riserva carburante, la temperatura esterna e l’orologio. La sella con serratura, molto ampia e su due livelli, cela un vano che può ospitare un casco jet oltre a piccoli oggetti. Dietro lo scudo c’è un altro portaoggetti con presa USB per la ricarica dello smartphone.

MECCANICA TRADIZIONALE ED EFFICIENTE Il nuovo Kymco Like 125 Sport è mosso da un monocilindrico 125 cc, 4 tempi, raffreddato ad aria e omologato Euro 5, capace di erogare una potenza massima di 11,2 CV e una coppia di 9,8 Nm (v. max 95 km/h). La parte ciclistica è composta dal solido telaio in tubi d’acciaio abbinato a una forcella idraulica con steli da 36 mm e a una sospensione posteriore monobraccio con doppio ammortizzatore idraulico regolabile e con escursione di 46 mm. I cerchi hanno un diametro di 12” e calzano pneumatici 110/70 davanti e 130/70 dietro. L’impianto frenante prevede, invece, un disco anteriore da 220 mm e uno posteriore da 200 mm, entrambi serviti da una pinza a doppio pistoncino. La frenata combinata CBS è di serie. Il peso dichiarato è di 128 kg in ordine di marcia e lo scooter misura 1.915 mm di lunghezza, 680 mm di larghezza e 1.130 mm di altezza, per un interasse di 1.315 mm.

IN VENDITA A UN PREZZO CONCORRENZIALE Il nuovo Kymco Like 125 Sport 2021 è già disponibile presso la rete ufficiale della Casa di Taiwan a un prezzo di 2.840 euro f.c. con la possibilità di abbinarlo al caricabatterie K-Charge, che costa 66,4 euro.