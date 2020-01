I RIVALI DEL RE Se si parla di scooter sportivi viene subito in mente il TMAX, capostipite del segmento nonché leader della categoria da quasi vent'anni. Le alternative nell'ultimo periodo, però, non mancano. Honda X-ADV gioca con regole diverse ed è forse quello che più infastidisce lo scooter Yamaha, ma tra gli altri rivali spiccano il Kymco AK 550 e il nuovissimo Sym Maxsym TL. Proprio questi due sono i protagonisti della nostra prova comparativa, ne abbiamo analizzato pregi, difetti, look, dotazioni, prestazioni e prezzo.

LE CARTE DEL SYM Sym sceglie una strategia tutta sua per lanciarsi in battaglia. La casa taiwanese ha infatti deciso di piazzarsi nella terra di mezzo tra i 400 cc monocilindrici e i maxi sportivi. Le prestazioni non mancano di certo – velocità massima superiore ai 140 km/h reali, 41 cv e 42 Nm – ma non mettono mai in difficoltà, scelta ottima per rivolgersi a chi non è propriamente un asso della guida. Le finiture sono il meglio che Sym può offrire e non mancano anche alcuni colpi ad effetto come la strumentazione digitale a colori personalizzabile e le luci a LED. Il prezzo è decisamente il suo punto di forza, costa 7.990 euro, con ulteriori promozioni per i primi mesi di commercializzazione.

LE CARTE DEL KYMCO Il Kymco AK 550 è ormai una vecchia conoscenza. Arrivato sul mercato nel 2017 ha fatto subito parlare di sé per le prestazioni brillanti (51 cv e 52 Nm) e l’ottima dotazione tecnologica. Sull’AK è infatti istallata la strumentazione digitale Nodooe Navigation che permette di connettere il proprio smartphone allo scooter. Il piacere di guida è al centro del progetto, tra le curve offre sensazioni quasi da moto, peccato per alcune scelte discutibili come l’assenza del Traction Control e la scarsa protezione dall’aria, avvertibile specialmente in inverno. Rispetto al Sym costa di più, ma con i suoi 9.990 euro (anche in questo caso ci sono promozioni interessanti) è comunque un’ottima alternativa low cost a voi sapete chi.

IL VIDEO DEL CONFRONTO Chi vincerà la sfida? Non vogliamo rovinarvi la sorpresa: guardate il video per scoprire pregi e difetti di ciascuno, insieme alle nostre opinioni dopo la prova. E cliccate qui se volete approfondire l'argomento.

