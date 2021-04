AGGIORNAMENTO Il Kymco AK 550 2021 alza l'asticella. Scontata l'omologazione Euro 5, requisito necessario per poter circolare in Europa, mentre si aggiorna anche a livello tecnologico. Scopriamo le novità.

Lo scooterone sportivo di Taiwan diventa AK 550 ETS 2021. Non guadagna solo l'aggiornamento Euro 5 quindi, ma anche il suffisso ETS nel nome – che sta per Elettronic Throttle System – vale a dire il comando del gas elettronico. Questo nuovo sistema dovrebbe aiutare a gestire l'erogazione, soprattutto a bassa velocità. Le doti dell'AK 550 2021, stando ai numeri, parlano di 51 CV a 7.500 giri/min e 52 Nm di coppia a 5.750 giri/min, con una velocità massima di 160 km/h.

Certamente l'altro pezzo forte dello scooterone Made in Taiwan è la ciclistica. Il telaio in alluminio, abbinato alla forcella da 41 mm con doppia piastra davanti e al monoammortizzatore disassato dietro – spostato sulla sinistra, a vista – promette di mantenere inalterate le ottime doti dinamiche del maxi – come testimoniato dalla prova del nostro Danilo – che vanta una distribuzione dei pesi perfetta 50/50 tra anteriore e posteriore. Anche l'impianto frenante si riconferma, col sistema ABS a doppio canale Bosch 9.1 che vigila su un doppio disco anteriore da 270 mm con pinze Brembo e un disco posteriore da 260 mm.

A completare la dotazione dell'AK 550 ETS 2021 ci pensano la strumentazione TFT a colori che integra il sistema Noodoe navigation, la quale permette di collegare lo smartphone e utilizzare la navigazione turn by turn, le manopole riscaldabili, il plexiglass regolabile su due posizioni – ma solo con attrezzi – e il sensore per la misurazione della pressione degli pneumatici.

Il nuovo Kymco AK 550 ETS 2021 dovrebbe raggiungere le concessionarie nelle prossime settimane. Il prezzo del maxiscooter dovrebbe rimanere nell'ordine dei 10.000 euro, escluse promozioni. Un bel vantaggio nella battaglia contro Yamaha TMax 560, che ha recentemente lanciato la versione Anniversary.