Nel segmento degli scooter ci sono pochi modelli che hanno fatto la storia come il TMax. Non solo per quanto riguarda le vendite - da sempre ai vertici della sua categoria - ma proprio per il fatto che è dal lontano 2001 che Yamaha produce questo bestseller. Per festeggiare questo traguardo ventennale, la Casa di Iwata ha realizzato un teaser di appena 10 secondi in cui annuncia l'arrivo di una versione ''Anniversary''. Il video è qui sotto, mentre per sapere come sarà dobbiamo aspettare le ore 14,00.

É vero, non c'è alcun riferimento al TMax, ma è anche vero che si tratta dell'unico modello che, introdotto nel 2001, è ancora attualmente a listino. Di fatto è il primo vero scooter sportivo: con il suo telaio a diamante in alluminio è diventato un ''punto fisso'' del mercato motociclistico, creando una fiera di fedelissimi. Il merito è anche del motore bicilindrico con variatore che, dai 500 cc iniziali, è salito a 560 (48 CV a 7.500 giri/min e 56 Nm a 5.250 giri/min) e si è sempre contraddistinto per eccellenti performance. Nonostante l'arrivo di competitors importanti, come il Forza 750, il TMax tiene botta non solo dal punto di vista dinamico, ma anche delle vendite: i due registrano risultati molto simili!